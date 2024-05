Rich Paul avvisa le squadre NBA: “Bronny James non firmerà un two-way contract”

Manca poco più di un mese al Draft NBA, che sarà mediaticamente monopolizzato da Bronny James. Nonostante il classe 2004 probabilmente verrà scelto nella seconda metà del secondo round, in queste settimane si è parlato solo di lui e della sua Draft Combine. Attualmente ESPN lo posiziona alla scelta #54, una prima della #55 in possesso dei Los Angeles Lakers di suo padre, LeBron. Nelle scorse ore Rich Paul, procuratore sia di LeBron che di Bronny, ha rilasciato un’intervista a Bleacher Report per parlare del suo nuovo assistito.

“Alcune squadre pensano che Bronny possa essere scelto tra la 20 e la 40, altre tra la 30 e la 50. Alcuni invece credono che rimarrà undrafted. Ma è sufficiente che una sola squadra decida di puntare su di lui, è qualcosa con cui ho a che fare tutti gli anni in occasione del Draft, non è una situazione unica quella di Bronny” ha dichiarato Paul.

Ma le parole forse più importanti e che faranno discutere sono quelle relative ad un eventuale two-way contract per il figlio di James: “Assolutamente, le squadre lo sanno, Bronny non firmerà un two-way contract”. Insomma, o contratto standard o nulla.

Il two-way contract è uno speciale tipo di contratto che permette ad una squadra di impiegare il giocatore sia in NBA, per un massimo di 45 giorni all’interno della singola stagione, che in G-League. Ogni franchigia ha due two-way contract a disposizione.