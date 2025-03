Trieste non lascia scampo a Treviso e si aggiudica il derby del Triveneto

PALLACANESTRO TRIESTE – NUTRIBULLET TREVISO 85 – 73

(18-18; 27-15; 20-18; 20-22)

Al PalaTrieste andava in scena il derby del triveneto tra Trieste e Treviso valido per la ventesima giornata della Lega Basket Serie A. Una partita molto sentita da entrambe le tifoserie che ha regalato spettacolo sugli spalti e per i primi due quarti anche in campo. Questo fino a quando la squadra di casa, nonostante le assenze di Davis e Valentine, non ha preso in mano il pallino del gioco riuscendo così ad ottenere una importante vittoria. Brown con 22 punti e 10 rimbalzi, coadiuvato da Johnson con 19 e 9 sono stati i protagonisti del match per i giuliani, mentre i 25 punti di Bowman non sono bastati a Treviso per portare a casa il risultato.

Parte bene Treviso con Bowman che per due volte colpisce da tre e poeta subito sul 6-0 i suoi. Johnson e Uthoff però non ci stanno e in un batter d’occhio portano Trieste sul +2, mentre gli ospiti si difendono con Paulicap per il primo pareggio del match (8-8). Tocca allora Mascolo e Olisevicius prendere per mano la Nutribullet che prova a scappare, ma Brown Johnson e Ruzzier rimediano subito per il 16-12 giuliano. Alla fine del periodo però l’equilibrio non si spezza e grazie ad Harrison e Paulicap Treviso impatta sul 18 pari. Nel secondo quarto è subito botta e risposta Macura- Reyes, che significa 21-20 per Trieste. Ancora Treviso però si affida ad Harrison e Macura per il +3 ospite, mentre Johnson tiene attaccata Trieste (-1). Ci pensa allora McDermott a portare avanti la squadra di casa addirittura sul +5, ma Macura non ci sta e accorcia le distanze. Solo alla fine del periodo Trieste riesce a scappare sul +9, grazie a Brown e Uthoff, mentre Olisevicius e Harrison cercano di tenere in partita Treviso. La magia di Ruzzier allo scadere del primo tempo fissa poi il punteggio sul 45-33.

Al rientro un campo Brown e Johnson infilano subito un parziale di 5-0, che significa 49-33 per la squadra di casa. Sempre Olisevicius e Bowman accorciano a -12, ma un ispiratissimo Johnson tiene ancora a distanza i giuliani. Quando anche Brown e Brooks si uniscono alla festa Trieste scappa ancora: Mascolo e Bowman non mollano, ma gli alabardati chiudono comunque sul 65-51 il terzo periodo. Nell’ultimo quarto Brown fa subito +16, mentre gli ospiti provano ora con Macura a restare in partita. Niente da fare però, perché prima Ruzzier e poi a catena Brooks e Johnson allungano addirittura a +19 a poco più di cinque dalla fine. Olisevicius è l’ultimo a mollare, insieme a Bowman, ma Trieste tiene botta e porta a casa la partita senza ulteriori problemi nell’ormai già garbage time. Finisce 85-73.

PALLACANESTRO TRIESTE: Obljubech 0, Crnobrnja NE, Reyes 6, De angeli 0, Uthoff 11, Ruzzier 12, Campo grande NE, Candussi 5, Brown 22, Brooks 5, McDermott 3, Johnson 19;

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 25, Harrison 9, Torresani 0, Mascolo 7, Scialpi NE, Mazzola 2, Mezzanotte 0, Caroline 2, Pellegrino 2, Olisevicius 11, Paulicap 8, Macura 7;