Trieste non sbaglia e si impone su Tortona nel recupero

PALLACANESTRO TRIESTE – BERTRAM DERTHONA BASKET 91 – 81

(15-29; 26-14; 23-18; 27-20)

Mercoledì sera di grande basket al PalaRubini, che ospitava l’incontro tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e il Bertram Derthona Basket valevole per il recupero della sesta giornata della LBA Serie A. Alla fine sono proprio i padroni di casa a portare a casa i due punti, dopo un match molto combattuto e sostanzialmente sempre in equilibrio, grazie soprattutto ad un’ottima prova corale. Ramsey e Brown con 17, Ruzzier con 16 e Moretti con 14 punti sono i migliori in campo per i giuliani. A Tortona, invece, non basta un grande primo quarto e i 17 punti a testa di Strautins e Vital e i 16 di Gorham per vincere il match. Di seguito il recap della gara.

Parte bene Trieste, segnando i primi punti del match con Sissoko. Tortona però reagisce subito con Hubb e Risma e si porta sul 2-12 già nei primi minuti. Brown ci prova, ma Vital e compagni restano a +9. I padroni di casa allora si affidano a Ramsey per recuperare, ma non basta. Pecchia prima e poi l’ex di turno Strautins fanno volare la Bertram addirittura a +18. Solo nel finale Ruzzier e Brown accorciano il distacco per Trieste, così il primo periodo di chiude 15-29. Biligha apre subito le danze nel secondo quarto, ma i padroni di casa ora sembrano finalmente in partita. Tocca allora a Moretti e Candussi accorciare a -9 il distacco. Hubb non basta a Tortona, così il parziale di 4-0 firmato Ruzzier e Brown porta Trieste a -6. A Bertram però non si scompone e con Gorham e Vital resta avanti, tornando anche a +10. Moretti e i suoi però non demordono e a fine quarto riducono ancora di più il distacco. Il primo tempo termina così 41-43.

Al rientro in campo Ross pareggia subito (43-43), ma Gorham e Rismaa non ci stanno e rimettono avanti Derthona di quattro lunghezze. Ross e Sissoko firmano poi il +1, ma Olejniczak e Ghoram fanno 48-51 per Tortona. Ora c’è grande intensità ed equilibrio in campo, con le due squadre che si sfidano punto a punto. Ramsey e Strautins sono i più attivi e la gara resta in equilibrio. Questo fino alla tripla di Ruzzier che significa 64-61 proprio alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo Brown segna anche il 66-61, ma Baldasso e Vital pareggiano (66-66). Tocca allora a Ruzzier e Uthoff con due triple in fila riportare a +6 Trieste, ma Vital e Strautins impattano di nuovo il match. Ancora grande equilibrio, fono al parziale di 7-0 firmato Ramsey e Brown che rimette i padroni di casa a +8. Hubb è l’ultimo a mollare, ma ancora Ramsey piazza il +10 che chiude i conti. Finisce 91-81.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson ne, Ross 10, Deangeli 0, Uthoff 6, Ruzzier 16, Sissoko 8, Candussi 3, Iannuzzi ne, Brown 17, Brooks ne, Moretti 16, Ramsey 17;

Coach: Israel Gonzalez

BERTRAM DERTHONA BASKET: Vital 17, Hubb 14, Gorham 16, Pecchia 2, Chapman 0, Di Meo ne, Tandia ne, Strautins 17, Baldasso 3, Olejniczak 4, Biligha 2, Rismaa 6;

Coach: Mario Fioretti