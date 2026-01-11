Trieste torna a vincere contro Cantù e ritrova il sorriso

PALLACANESTRO TRIESTE – ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ 84 – 79

(26-14; 18-27; 18-15; 22-23)

Al PalaRubini i padroni di casa della Pallacanestro Trieste, undicesimi in classifica, affrontavano, per l’utima giornata del girone di andata della LBA Serie A, la Pallacanestro Cantù, penultima in graduatoria e reduce da sette sconfitte in fila. Alla fine a spuntarla è proprio la squadra di casa, autrice di una prova tenace che vale l’accesso alle Final 8 di Coppa Italia, nonostante l’ottima prova della squadra ospite, ora ultima in classifica. Decisivi per la vittoria di Trieste i 20 punti di Ramsey e 15 di Toscano-Anderson, mentre a Cantù non bastano i 20 di Ballo e i 16 di Bortolani per spuntarla. Di seguito il recap del match.

Parte bene la squadra canturina con Ballo subito a segno, ma Candussi risponde presente per il 2-2 iniziale. Sono però poi Uthoff e compagni ad allungare a +5, mentre Cantù tiene botta con Ballo e Sneed, tanto che poi ritrova il pareggio con Green (9-9). Uthoff e Ruzzier però non ci stanno e Trieste torna a condurre, grazie ad un parziale di 10-0. Bortolani e Chiozza non mollano, ma Brooks e Toscano-Anderson piazzano anche il 26-14 che chiude il primo quarto. Nel secondo periodo ancora Chiozza segna subito il -9, poi i padroni di casa addormentano il match e con Toscano-Anderson arrivano anche al +13. Cantù però, guidata da un ottimo Sneed, si riporta sotto con un parziale di 10-0 (31-28). Ramsey ferma l’emorragia giuliana, ma Green e Chiozza insistono e gli ospiti piazzano anche il 33 pari a metà quarto. Uthoff con la tripla rimette avanti Trieste, ma Cantù non demorde: Green e Moraschini ci provano, ma un ottimo Toscano-Anderson tiene in vantaggio i padroni di casa, che chiudono il primo tempo avanti 44-41.

Al rientro in campo Ballo e Bortolani ribaltano subito il match. Trieste non reagisce e Cantù passa a condurre di otto. Brooks però suona la carica per i giuliani, Bortolani ci prova, ma la pressione di Trieste aumenta e Uthoff trova anche la tripla del 54 pari. Ci pensa poi Ruzzier con sei punti in fila a riportare avanti la squadra di coach Gonzalez. Solo nel finale Sneed sveglia i suoi ma Trieste chiude avanti il quarto 62-56. Nell’ultimo periodo Ballo segna subito il -4 ospite, ma Toscano-Anderson e Ramsey lavorano ai fianchi dei canturini e riportano i padroni di casa a +10. Ballo e Green però non ci stanno e Cantù torna a farsi pericolosa (72-67). Bortolani segna anche il -2 e coach Brienza torna a sperare. Ramsey però si sveglia e Trieste torna a +5 a tre dal termine. Moraschini e Chiozza provano l’impresa nel finale, ma la precisione ai liberi e la difesa premia i giuliani, che vincono, con merito, 84-79. .

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 15, Cinquepalmi ne, Deangeli 2, Uthoff 13, Ruzzier 13, Sissoko ne, Candussi 4, Iannuzzi ne, Brown 6, Brooks 11, Moretti 0, Ramsey 20; All. Gonzalez

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Chiozza 10, Moraschini 4, De Nicolao 2, Ballo 20, Bortolani 16, Sneed 12, Basile 0, Green 15, Ajayi ne, Okeke 0; All. Brienza