Coach Ioannis Kasritis. Foto di Camilla Bettoni

Troppi regali e un passo falso che pesa: i rimorsi di Varese nella sconfitta di Treviso

Home Serie A News Recap
Matteo BettoniLascia un Commento su Troppi regali e un passo falso che pesa: i rimorsi di Varese nella sconfitta di Treviso

Un regalo pesante, proporzionato alle ambizioni e alle speranze — ora seriamente compromesse, forse svanite — di agganciare le Final Eight di Coppa Italia. A Treviso, Varese crolla pagando a caro prezzo un primo tempo troppo leggero, affrontato senza la necessaria urgenza di chi sa di dover conquistare due punti fondamentali per presentarsi a Torino, a metà febbraio, tra le migliori otto del campionato.

La sensazione, però, è che l’Openjobmetis non sia ancora pronta per quel palcoscenico – nonostante abbia possa sperare nella sconfitta di Napoli contro Milano per accedervi. E i primi 22 minuti lo raccontano con chiarezza: una squadra confusa, disorganizzata, fragile nelle letture e soprattutto imprecisa dall’arco — proprio il fondamentale che dovrebbe rappresentarne l’identità (9/31 da tre alla sirena).

L’improvvisa indisponibilità di Tazé Moore, fermato da un problema al polpaccio nel pre-gara, incide sugli equilibri del match fin dalle sue premesse; ciò che accade in campo, però, finisce per pesare ancora di più sull’economia della partita.

Davide Alviti fatica enormemente (7 punti, 0/7 da tre in 38 minuti), Nate Renfro raggiunge quota quattro falli già a metà del terzo quarto, costringendo coach Kastritis a chiedere a Nkamhoua — protagonista tanto nel bene quanto nel male — di reggere l’urto fisico contro Pinkins (10 punti e 15 rimbalzi) e Radosevic (14 punti e 5 rimbalzi). Il lungo finisce con 16 punti, ma anche con diverse forzature che pesano nei momenti chiave.

Quando vengono meno le certezze abituali, la rimonta dal -14 nasce quasi esclusivamente dalle mani di un Carlos Stewart versione “salvatore”, già visto contro Cremona e Napoli. I suoi 34 punti (9/14 da due, 4/8 da tre) tengono Varese in partita, ma non bastano a compensare distrazioni ed errori strutturali. Gli 11 liberi sbagliati, i 13 rimbalzi offensivi concessi e le 13 palle perse raccontano di una squadra che si fa male da sola: troppi regali, a questi livelli.

Errori che Varese non può più permettersi. Perché se Trapani dovesse sparire (forse meglio dire quando), rischierebbero di evaporare anche i due punti conquistati il mese scorso. E a quel punto, più che alle Final Eight, lo sguardo sarebbe costretto a rivolgersi pericolosamente verso il calore della zona rossa della classifica.

Matteo Bettoni
Latest posts by Matteo Bettoni (see all)

Related Posts

Tazè Moore, ala della Pallacanestro Openjobmetis Varese. Foto di: Camilla Bettoni

Varese ha risolto il suo rebus e ora guarda decisa verso l’alto

Matteo Bettoni
marcelo nicola

Treviso, ufficiale il ritorno in panchina di coach Marcelo Nicola

Francesco Manzi
Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategies di Pallacanestro Varese. Foto di Pallacanestro Varese

ESCLUSIVA – Varese, il GM Horowitz di ritorno da Orlando: “Dalla G-League Showcase segnali di mercato. E su NBA Europe…”

Matteo Bettoni

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.