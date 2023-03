Trieste-Treviso, le pagelle: Davis e Bartley guidano i giuliani alla vittoria, notte fonda per Sorokas e compagni

All’Allianz Dome di Trieste andava in scena il “derby del NordEst” tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e il Nutribullet Treviso Basket, in un match ricco di tensione agonistica ed emotiva, vista la grande rivalità tra le due squadre, ma soprattutto per l’importanza della partita in termini di classifica. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa che dominano praticamente la partita dall’inizio alla fine, sospinti dal pubblico di casa e vincono per 97-86.

Di seguito le pagelle del match.

PALLACANESTRO TRIESTE

Bossi 6,5: ispirato al punto giusto, quando scende in campo fa vedere quanto ci tenga a questa sfida e i risultati lo dimostrano.

Davis 8,5: dalle sue sagge mani escono sempre giocate interessanti ed efficaci per Trieste. Chiude con 22 punti, 8/6 da tre e ben 7 assist: vero mattatore del match!

Rolli S.V. : la sua prova non è giudicabile visti i pochi secondi in cui lo si vede in campo.

Spencer 7: sotto canestro fa valere stazza e fisico, tanto che la difesa trevigiana fa molta fatica a leggere le sue giocate. Chiude con 13 punti e 7 rimbalzi.

Deangeli 6,5: il capitano triestino non di risparmia mai, aiutando i suoi compagni sia in attacco che in difesa, merita per questo un voto più che positivo.

Ruzzier 6,5: manovra la palla con il giusto piglio e la squadra ne trae grande giovamento. Ottima prova su entrambe le zone del campo. Chiude con 11 punti e 6 assist.

Campogrande 6,5 : prova di rendimento e sostanza la sua, chiusa con 6 punti a referto e una buona attitudine difensiva.

Vildera 7: match ordinato e senza troppe sbavature il suo, sempre presente e costante, anchs in difesa, nel momento del bisogno. Chiude con 8 punti.

Bartley 7,5: carico a mille in questa gara, dimostra come sempre il suo grande talento guidando Treiste al successo. Segna 17 punti e smazza 5 assist.

Lever 6,5: parte in quintetto e non delude le attese, triple costanti nella prima parte di partita e ottima fase difensiva.

Terry 6,5: tenuto a riposo da cocah Legovich nella prima parte di gara entra nel secondo tempo e fa vedere di che pasta è fatto.

Coach Legovic 8: dimostra ancora una volta di conoscere benissimo la sua squadra e i suoi interpreti, oltre che la pallacanestro in generale. Carica ottimamente i suoi per questa gara e il risultato alla fine gli dà ragione.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET

Banks 6: l’ex della partita mette in campo esperienza e talento cercando come può di aiutare la sua squadra, ma alla fine non basta per portare a casa il match. Chiude con 14 punti.

Iroegbu 5,5: non manca d’impegno in questo match, cercando di far girare la palla nella giusta maniera, ma le cose non vanno nel verso giusto e i suoi 17 punti non bastano per vincere.

Tadiotto S.V. : mette piede in campo solo per pochi secondi in questa partita, per questo non è valutabile.

Ellis 5: si esprime a tratti in questa gara, come del resto la maggior parte della sua squadra. 6 punti e 6 rimbalzi non lo salvano dall’insufficenza.

Zanelli 6,5: il capitano trevigiano è l’ultimo a mollare in una partita molto complicata per i suoi. I suoi 9 punti e 6 rimbalzi lo dimostrano.

Jurkatamm 5: la sua prestazione è alquanto negativa e neanche i pochi minuti sul parquet lo salvano da una giusta insufficenza.

Vettori S.V. : mai sulla parquet in questa partita, ergo non giudicabile.

Sorokas 6,5: manco a dirlo uno dei più propositivi e dinamici di Treviso. Buona prova nonostante la sconfitta della sua Nutribulet con 20 punti e 7 rimbalzi a referto in questa gara.

Faggian 4,5: spaesato e mai in partita questa sera, soffre moltissimo la difesa avversaria e alla fine la sua gara non è all’altezza.

Scandiuzzi S.V. : pochi secondi sul parquet in questo incontro per lui e quindi non giudicabile.

Invernizzi 5: ci prova a fare la sua solita partita, ma stasera lui e la squadra non girano affatto e la sua prestazione ne risente parecchio.

Jantunen 5,5: cerca di essere il più propositivo quando mette piede sul parquet e di aiutare come può i suoi compagni. Alla fine chiude con 12 punti e 6 rimbalzi.

Coach Nicola 5: Trieste è spesso una vera furia in questo importantissimo match, ma l’allenatore sudamericano non riesce mai a trovare le giuste contromisure per fermare il team del suo drimpettaio.

Voto speciale alle tifoserie 10: tra cori e sfottò questo “derby”, legato ad una profonda rivalità tra le due squadre, si conferma anche sugli spalti, uno dei più belli ed entusiasmanti del basket nostrano.