Panathinaikos KO, Giannakopoulos esplode e se la prende con Ataman e il suo staff: “Dovreste dimettervi!”

Il Panathinaikos non riesce ad uscire da un periodo difficile, fatto di alti e bassi e tante sconfitte: già 10 (su 25 partite) in EuroLega, 2 su 16 incontri invece in campionato dove i biancoverdi occupano la 2° posizione dietro ai rivali dell’Olympiacos ancora imbattuti (16-0). Proprio oggi il Pana è stato sconfitto sul campo dell’Aris, 102-95 dopo un OT, affondato da 24 punti dell’ex Varese Elijah Mitrou-Long. Durante la partita c’è stata molta tensione: Ergin Ataman è stato espulso nel corso del terzo quarto per essere andato a muso duro con uno degli arbitri mentre il pallone era ancora in gioco, per protestare per un presunto fallo su Holmes che aveva aperto la strada al contropiede avversario.

Panathinaikos coach Ergin Ataman was EJECTED during the Greek League game at Aris Ataman was FURIOUS over a no-call decision by the referees pic.twitter.com/w26PS2GSGL — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 1, 2026

Il caos vero è però esploso nel post-partita con le storie Instagram del proprietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos. Il dirigente qualche settimana fa se l’era presa con i giocatori, rei secondo lui di non metterci abbastanza impegno. Finora aveva invece sempre difeso allenatori e in particolare Ataman, bersaglio stavolta della sua invettiva: “Capo allenatore, assistenti, non avete idea di dove state allenando, eh? Questo è il Panathinaikos. Spero che quando tornerete ad Atene, se avrete la decenza di tornare, vi dimetterete. E tutti i giocatori insieme a voi! Giocatori, allenatori, assistenti: siete una disgrazia e quando tornerete ad Atene dovreste dimettervi tutti! Vergognatevi! E non voglio sentire scuse, niente sugli arbitri, niente su organizzazioni criminali, niente di niente. Non potete perdere contro l’Aris con un budget di 40 milioni di euro. Ne ho abbastanza! Iniziate a giocare a basket, capite dove vi trovate, svegliatevi!”.

Players, coaches, assistants, you are a disgrace, and when you return to Athens, you should all resign! Shame on you!