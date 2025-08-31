Tripla doppia STORICA di Luka Doncic: la Slovenia si sblocca battendo il Belgio

Finalmente una vittoria per la Slovenia agli Europei di basket: con un netto 86‑69, gli uomini in verde hanno superato il Belgio, grazie soprattutto alla leadership e alla prestazione da urlo di Luka Dončić.

Il fuoriclasse sloveno ha firmato una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, divenendo soltanto il quinto giocatore nella storia degli Europei a realizzare una tripla doppia. Prima di lui ci erano riusciti solamente Ponitka nel 2022, Mandache nel 2017, Kukoc nel 1995 e Vrankovic nel 1993, anche se il record di quest’ultimo è arrivato con le stoppate, dato che all’epoca non veniva registrato ufficialmente.

Con questa gara, Dončić è diventato anche il più giovane giocatore del XXI secolo a raggiungere almeno 400 punti, 100 rimbalzi e 100 assist in carriera agli Europei, traguardo centrato in appena 19 partite. Nella storia di Eurobasket solamente Tony Parker era riuscito ad arrivare a 400 punti a un’età più bassa di quella dello sloveno.

Doncic si consolida come uno dei giocatori più costanti e completi nella storia recente della competizione: quella contro il Belgio è stata infatti l’ottava partita agli Europei in cui ha chiuso con almeno 20 punti e 5 rimbalzi, piazzandosi così al secondo posto in questa speciale classifica, dietro solo al finlandese Lauri Markkanen.

[Foto: FIBA]