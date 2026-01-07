Trofeo Bruna Malaguti, trionfa la Vis Ferrara

La Vis Ferrara 2008 vince la trentacinquesima edizione del Torneo Cadetti – Trofeo Bruna Malaguti. La formazione estense, che alza al cielo la “Vittoria Alata” per la prima volta nella sua storia, ha infatti sconfitto con un perentorio 87-62 la Fortitudo 103 Academy e ha chiuso la manifestazione da imbattuta. Sugli scudi, nelle file della VIS, Dalla Bernardina (12 punti tutti segnati grazie al tiro da tre) e i due lunghi Bayo e Cisse che hanno spadroneggiato sotto i tabelloni.

L’ultimo atto della competizione è stato un vero e proprio assolo della formazione guidata da coach Lorenzo Santi (nominato miglior allenatore del torneo), la quale già dal primo quarto ha dominato la contesa aprendo la scatola difensiva dell’Aquila con tre triple ravvicinate di Dalla Bernardina. Al termine della frazione d’apertura si è così creato un solco di 15 lunghezze (29-14), il quale ha facilitato e non poco le cose per la Vis, che ha avuto comunque la capacita di non alzare mai il pedale dell’acceleratore – anche grazie al lavoro di Cisse e Bayo, veri e propri padroni del pitturato – e ha saputo ulteriormente alzare l’asticella del massimo vantaggio (51-25 all’intervallo lungo), allungando le mani sulla coppa con largo anticipo nonostante una Fortitudo che ha cercato in tutti i modi di restare abbarbicata al match.

Vis Ferrara 2008: Demartini 3, Munari 6, Segato 6, Ciancarelli 14, Malano 8, Pasquini 2, Cappozzo 3, Bayo 12, Dalla Bernardina 12, Rosai 3, Tiogo 4, Cisse 16. All. Santi.

Fortitudo Academy 103: Campomori 13, Sabbadini 6, Fontanella 11, Marabese 6, Calabria 4, Olomo 3, Perriello, Omoregie 7, Bedotti 2, Magagna 3, Doumbouya 4, Cianti 3. All. Zanardi.

Parziali: 29-14; 51-25; 69-41; 87-62

MVP Ferrara: Cisse

MVP Fortitudo: Fontanella

I premi individuali:

MVP – Riccardo Leonardi (Victoria Libertas Pesaro)

MIGLIOR REALIZZATORE – Gugliemo Baldasseroni (Pallacanestro Reggiana)

GARA SCHIACCIATE – Ziah Francis (Victoria Libertas Pesaro)

PREMIO KING – Guizzardi Gioele (BSL San Lazzaro)

MIGLIOR GIOVANE- Biondi Federico (Pallacanestro Moncalieri)

MIGLIOR ARBITRO- Bertolini Matteo

MIGLIOR ALLENATORE- Santi Lorenzo (VIS Ferrara 2008)

La classifica finale:

1. Vis Ferrara 2008

2. Fortitudo Academy 103

3. Pallacabestro Reggiana

4. BSL San Lazzaro

5. Victoria Libertas Pesaro

6. Virtus Bologna

7. GranTorino Draft

8. IBAM Munich

9. Fortitudo Francavilla

10. Orange 1 Bassano

11. Reyer Venezia

12. Apu Udine

13. Oneteam Forlì

14. Don Bosco Livorno

15. Stella EBK Roma

16. Pallacanestro Moncalieri

Matteo Airoldi – Ufficio Stampa BSL San Lazzaro