3 motivi per cui la Virtus Bologna potrebbe vincere la Coppa Italia 2024

Massimo Zanetti, patron della Virtus Segafredo Bologna, ha detto esplicitamente che la Coppa Italia 2024 è l’obiettivo della sua squadra, almeno quanto lo Scudetto. Ed ecco che quindi le VuNere devono riscattare la sconfitta dell’anno scorso in finale a Torino con la Germani Brescia e portare a casa il trofeo.

Non sarà un cammino semplice perché alla prima partita ci sarà subito un derby con la Pallacanestro Reggiana che ha appena messo sotto contratto l’ex NBA Tarik Black. I bolognesi però sono tra le migliori formazioni d’Europa e quindi hanno l’obbligo di vincere questa competizione, soprattutto ora che sono al completo, avendo recupero Tornik’e Shengelia, Jordan Mickey, Ognjen Dobric e Achille Polonara.

Ecco quindi 3 buoni motivi per cui la Virtus Bologna potrebbe vincere la Coppa Italia 2024.

È la miglior squadra d’Italia (in questo momento)

La classifica dice che la Germani Brescia è la migliore d’Italia perché ha vinto una gara in più della Virtus Bologna ma, se aggiungiamo anche quello che sta facendo in Europa, non possiamo non considerarla tale. Ha un roster profondo, lunghi di spessore, italiani di valore, giocatori maturi e altri in rampa di lancio. Non possiamo dire che è la squadra perfetta perché la perfezione non esiste ma poco ci manca, sulla carta. Poi con la carta non si vincono i trofei ma questa Virtus, per quello che sta facendo vedere, è davvero una formazione da top livello europeo e infatti sta lottando per chiudere tra le prime 4 posizioni di EuroLega.

L’esperienza giusta

Quest’anno Marco Belinelli sembra ringiovanito di almeno 5 anni, Daniel Hackett sta facendo benissimo, Tornik’e Shengelia sa come si alzano i trofei e poi non dimentichiamoci Bryant Dunston, uno che ha vinto quasi ovunque è stato. Si tratta di un team davvero ben assortito e che non sente la pressione di avere la palla in mano nei momenti di difficoltà perché, giusto per citarne uno, Marco Belinelli ci esce tutte le sere a cena con la pressione. Ha fatto della pressione un must della sua vita che l’ha portato a vincere un titolo NBA. Insomma, con questi 4 qui difficilmente puoi perdere un finale punto a punto.

Iffe Lundberg e Isaia Cordinier

Il danese e il francese sono i giocatori più migliorati di quest’anno rispetto alla scorsa stagione e quelli che spesso hanno risolto le gare con canestri da fenomeni, soprattutto il giocatore con il numero 1 sulle spalle. Una caratteristica in più di Cordinier rispetto a Lundberg è che lui fa anche la differenza in difesa, come ci ha ricordato Alessandro Pajola nella recente intervista esclusiva che gli abbiamo fatto e che potete leggere QUI. Siamo abbastanza certi che questi due saranno super protagonisti con la loro classe nelle 3 partite che separano la Virtus Bologna dalla vittoria di un trofeo che manca da più di decenni.