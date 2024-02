3 motivi per cui Reggio Emilia potrebbe vincere la Coppa Italia 2024

Reggio Emilia torna alle Final Eight dopo qualche stagione difficile e ha l’obiettivo di provare a vincere questa Coppa Italia 2024, anche se chiaramente sarà difficilissimo. Il primo avversario da sconfiggere è la Virtus Bologna, una delle migliori formazioni d’Europa, che però ha già battuto nel corso dell’ultima giornata d’andata e quindi non è da escludere che riescano a fare nuovamente il miracolo.

Ecco perciò 3 motivi per cui Reggio Emilia potrebbe vincere le Final Eight di Coppa Italia del 2024.

L’impatto di Tarik Black

L’acquisto dell’ultimo minuto è stato veramente importante e chissà se sarà un’iniezione di fiducia importantissima per la squadra. Tarik Black è un lungo di fama mondiale, avendo giocato tanti anni in NBA e in EuroLega e perciò in Italia non abbiamo dubbi che possa fare la differenza. Bisogna vedere in che condizioni è, visto che non gioca da qualche mese, però siamo certi che potrà dare del filo da torcere alle difese avversarie anche se non dovesse essere al 100% come ci immaginiamo.

Fenomeno Galloway

L’ex New Orleans Pelicans è senza dubbio la punta di diamante di questa Reggio Emilia e le possibilità di alzare il trofeo per la UNAHOTELS passeranno in gran parte dalle sue prestazioni. Senza un Galloway da almeno 20 punti di media sarà quasi impossibile per i biancorossi passare il primo turno e poi eventualmente i seguenti. Siamo anche abbastanza certi che lui ci sguazza nella pressione e quindi ci aspettiamo grandissime cose dall’ex NBA.

L’esperienza e la solidità di di coach Priftis

Il coach greco è uno dei migliori allenatori della nostra Serie A e soprattutto ha tantissima esperienza alle spalle, specialmente se si parla di competizioni fatte di gara secca come questa. Priftis cercherà di trasmettere ai suoi ragazzi tutta la sua esperienza e la sua solidità mentale affinché possano performare al massimo, provando a compiere un vero e proprio miracolo in questa settimana torinese.

