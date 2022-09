Turchia, le parole di Ergin Ataman dopo l’assurda eliminazione contro la Francia

La Turchia è andata ad un passo dall’eliminare la Francia e approdare ai quarti di EuroBasket 2022. La squadra di Ergin Ataman era a +2, con due liberi a favore ancora da tirare e la palla in mano, causa anti-sportivo ai danni dei Bleus, a soli 9” dalla sirena del quarto periodo. Poi lo 0/2 di Cedi Osman, una palla persa sempre del giocatore di Cleveland sulla rimessa e una schiacciata in tap-in di Gobert dall’altra parte hanno mandato la gara al supplementare. Nei 5′ extra ha poi vinto la Francia, non senza emozioni forti.

In conferenza stampa Ataman è apparso naturalmente molto amareggiato. L’allenatore dei turchi, reduce da due stagioni in cui ha vinto l’EuroLega con l’Efes, ha definito questa la peggior sconfitta della sua carriera:

So che ci sono molti giornalisti qui e che volete fare il vostro lavoro, ma non ho molti commenti sulla partita. Potrebbe essere stata la mia peggior sconfitta dal punto di vista emotivo in 26 anni di carriera da allenatore. Abbiamo iniziato malissimo, tutti pensavano che la Francia fosse molto migliore di noi senza Shane Larkin, che non avessimo chance. Invece abbiamo capito che dovevamo combattere, abbiamo iniziato a difendere come la Francia nel primo quarto e siamo stati più aggressivi. Offensivamente, Bugrahan Tuncer ha giocato una grandissima partita, Sertac Sanli lo stesso. Poi, quando abbiamo rimontato, abbiamo iniziato anche a controllare la partita. Sicuramente la Francia ha vinto la partita, ma penso che avremmo meritato il successo. Questo è il basket. Alcune volte accadono miracoli a nostro favore, altre volte accadono miracoli contro di noi. Abbiamo giocato in maniera eccellente nel quarto quarto, fino all’ultimo possesso. Nel supplementare ci siamo completamente abbattuti. La partita è tornata viva quando Gobert ha sbagliato i due tiri liberi, ma in quel momento era comunque molto difficile per noi dopo che tutti avevano pensato che avremmo vinto.