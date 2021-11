Tutti i benefici del basket per la tua salute

Il basket è uno degli sport più praticati di sempre, questo grazie ad alcuni fattori che vedremo in seguito. Esso ha preso vita nel dicembre del 1891, il suo inventore fu un certo James Naismith, e veniva giocato con un pallone da calcio ed i cestini erano di pesche. Nel 1906 i cestini sono stati sostituiti con i tabelloni e dei cerchi di metallo. Solo alla fine degli anni ’50 la palla prende una forma e colore più simile a quella che noi conosciamo oggi. Il basket si gioca tirando un pallone da basket di gomma attraverso un cerchio. La squadra riceve punti in base a dove è stato effettuato il tiro. I tiri effettuati all’interno o sulla linea dei 3 punti valgono solo due punti, mentre i tiri effettuati al di fuori della linea dei 3 punti valgono tre punti. È uno sport che può essere praticato anche solo come passatempo e non a livello agonistico. Alcune persone preferiscono giocare alle slot, altre ancora preferiscono giocare a basket, calcio, pallavolo e ad altri sport.

Il basket porta dei benefici da più punti di vista, ecco alcuni che approffondiremo: sociali, emotivi e i più importanti quelli alla salute.

Migliora la resistenza muscolare

Il basket richiede agilità, forza e resistenza. Devi muoverti e cambiare direzione rapidamente mentre usi contrazioni muscolari ad alta intensità e di breve durata. Avrai anche bisogno di resistenza muscolare, questo si riferisce alla capacità dei muscoli di applicare forza ripetutamente per un lungo periodo di tempo. Giocare a basket e fare esercizi per rafforzare la parte inferiore e superiore del corpo può aiutarti ad aumentare la resistenza muscolare. Puoi anche lavorare per migliorare la forza dei muscoli del core e della schiena. Ciò migliorerà la tua resistenza, energia, livelli e prestazioni.

Mantiene un cuore sano alla persona

Il basket è uno sport di contatto che richiede lo sviluppo di un’ampia gamma di abilità. I giocatori di basket richiedono un allenamento aerobico e anaerobico durante il condizionamento. L’allenamento aerobico si concentra sulla resistenza, mentre l’allenamento anaerobico si concentra su attività brevi. Poiché ci sono molte partenze e interruzioni durante il gioco, non è considerato uno sport aerobico, ma fornisce un allenamento che fa pompare il cuore e promuove la salute cardiovascolare. Il fatto che tu sia in un continuo movimento, la tua frequenza cardiaca aumenta e la stessa cosa succede alla tua resistenza, entrambe importanti per la salute del cuore. Aiuterà anche a ridurre le possibilità di avere un ictus o di sviluppare malattie cardiache più avanti nella vita.

Aiuta a ridurre lo stress quotidiano

L’attività fisica provoca il rilascio di endorfine, che sono gli ormoni del benessere o della felicità. È stato dimostrato che le endorfine migliorano l’umore, favoriscono il rilassamento e riducono il dolore. Possono anche aiutarti a superare la depressione, aumentare la tua autostima e migliorare le tue prestazioni lavorative.

Il basket ti aiuterà anche a migliorare le tue capacità di concentrazione mantenendoti concentrato sul gioco. Questo potrebbe anche aiutare nello sviluppo della consapevolezza. Questi strumenti possono essere utili per affrontare l’ansia in altre aree della tua vita.

Benefici sociali

Il basket promuove promuove lo spirito di squadra e quindi dà un senso di comunità e lavoro di squadra. Potresti avere l’opportunità di interagire positivamente con altre persone, il che può ampliare la tua prospettiva.

Inoltre, indipendentemente dall’esito della tua esibizione, imparerai a giocare in modo corretto e con grazia. Tu e i tuoi compagni di squadra potete sforzarvi di essere modelli di ruolo positivi e di supporto l’uno per l’altro.

Potresti scoprire nuovi modi per comunicare verbalmente e non verbalmente mentre interagisci con i tuoi compagni di squadra. Avrai l’opportunità di conversare con i tuoi compagni di squadra e ascoltare quello che hanno da dire. Ci sarà quasi sicuramente tempo per comunicare prima, durante e dopo una partita o un allenamento. Le capacità di comunicazione positiva andranno a beneficio della tua vita atletica, personale e professionale, sia che impari a parlare più spesso o che resti in silenzio più spesso.

Quindi se non hai ancora scelto uno sport in particolare da praticare, il basket è uno dei migliori che potresti provare.