Nelle scorse ore aveva preoccupato i tifosi dei Minnesota Timberwolves un like sospetto su Twitter da parte di Karl-Anthony Towns. Dopo la partita di ieri notte persa contro i Clippers, la terza sconfitta di fila, KAT ha infatti messo un “cuoricino” ad un follower che aveva scritto “#FreeKat”.

Towns ha finora giocato solo con i T’Wolves in carriera, vivendo un’annata perdente dopo l’altra. In questa stagione Minnesota era partita discretamente, ma alla luce degli ultimi tre KO si trova ora sul 3-4. Il centro si è comunque difeso, discostandosi dal like al centro delle polemiche: la sua versione è quella, abbastanza classica, di essere stato hackerato. Towns ha poco dopo pubblicato un tweet, scrivendo: “Ho appena cambiato la mia password. Ora siamo protetti”. Anche se ovviamente qualche dubbio rimane.

Just changed my password. We solid on here now 🔒 — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) November 4, 2021