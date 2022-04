T’Wolves-Clippers, irruzione di una animalista che prova ad incollarsi al parquet

La partita di ieri notte tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers, valida per il Play-in e vinta da Pat Beverley e compagni, è stata ad un certo interrotta per un’invasione di campo molto particolare. Durante la gara una donna ha fatto irruzione in campo e ha tentato di incollarsi, letteralmente, al parquet.

La donna era un’animalista e protestava contro Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves. Indossava infatti una T-shirt con la scritta: “Glen Taylor roasts animals alive”, ovvero “Glen Taylor arrostisce gli animali vivi”. Riferimento ad un allevamento di galline del miliardario, che di recente ha ucciso un gran numero di animali per un’epidemia di aviaria. L’attivista è stata subito immobilizzata e portata fuori dall’arena dalla sicurezza.

A woman attempted to glue her hand to the court during the Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Clippers play in game at Target Center. #Twolves pic.twitter.com/50QC1GtxVe

— Carlos Gonzalez (@CarlosGphoto) April 13, 2022