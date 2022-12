Tyler Dorsey ha già ricevuto le prime offerte dall’EuroLega

Tyler Dorsey nelle scorse ore è stato tagliato dai Dallas Mavericks e per lui si sono subito riaperte le porte dell’EuroLega. I top club della massima competizione europea non hanno esitato a farsi avanti e alcuni avrebbero già messo una proposta sul tavolo della guardia greca. In particolare il Monaco avrebbe offerto 1.25 milioni di euro al giocatore per un contratto fino al termine della stagione, secondo quanto riportato da Eurohoops.

I monegaschi non sarebbero comunque gli unici sulle tracce di Dorsey: l’Olympiacos, dove il giocatore militava fino alla scorsa estate, dovrebbe fare un’offerta nelle prossime ore, così come anche il Fenerbahçe potrebbe entrare nella corsa, visto che prima della NBA aveva fatto una proposta importante al giocatore.

Tyler Dorsey l’anno scorso è stato tra i migliori giocatori dell’Olympiacos e dell’EuroLega, con 13.4 punti di media nella positiva stagione europea dei biancorossi.