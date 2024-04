UCONN è BACK-TO-BACK! Il team del Connecticut vince l’NCAA 2024

UConn è diventata la prima squadra di pallacanestro maschile di Division I a vincere due volte il campionato dopo la Florida 17 anni fa. Questa notte gli Huskies hanno sconfitto Purdue 75-60 nella partita per il titolo NCAA.

“Non si può nemmeno immaginare quanto sia difficile questo torneo”, ha detto il capo allenatore di UConn, Dan Hurley, dopo la partita a Glendale, in Arizona. “Un gruppo speciale di persone, uno staff di allenatori speciale e un gruppo di giocatori incredibile. Il miglior gruppo di giocatori che si possa avere e UConn. UConn è un posto speciale in questo periodo dell’anno e ci dà tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per fare questo a marzo e aprile”.

Gli Huskies (37-3) hanno vinto sei campionati nazionali, il terzo record di tutti i tempi nella pallacanestro maschile della NCAA Division I. Tutti e sei i campionati sono stati vinti dal 1999 ad oggi, più di qualsiasi altra squadra maschile in quell’arco di tempo e secondi solo alla squadra femminile della scuola (10).

Quattro dei cinque titolari di UConn hanno concluso con una doppia cifra di punti. Gli Huskies sono stati guidati dalla guardia All-America Tristen Newton con 20 punti e 7 assist. La guardia Stephon Castle ha realizzato 15 punti. La guardia Cam Spencer e il centro Donovan Clingan hanno realizzato 11 punti ciascuno.

