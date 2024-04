FIP, ecco l’avversario di Petrucci nella corsa alla presidenza

C’è ufficialmente un avversario per Gianni Petrucci nella corsa alla presidenza della FIP.

Ed è un avversario che parte con tutti i favori del pronostico, visto che lo sosteranno tre comitati regionali molto influenti (e che pesano tanto a livello elettorale) come Lazio, Lombardia e Veneto. Il candidato alla successione è l’avvocato Guido Valori, già a capo della Procura Federale in passato.

Un contendente fortissimo per Petrucci che, in base alle nuove leggi, avrà bisogno del 66% dei voti per non uscire di scena già al primo turno. I tre comitati che gli si sono contrapposti, però, ne controllano una trentina e un’altra ventina provengono da componenti tecniche a loro vicine. Ecco, dunque, che si complica molto il quadro della possibile rielezione del presidente uscente, recentemente coinvolto in uno spaventoso incidente stradale da cui si sta velocemente riprendendo.

I comitati di Lazio, Lombardia e Veneto hanno annunciato la discesa in campo di Valori con un comunicato.

Le Regioni Lombardia, Veneto e Lazio Candidano alla carica di Presidente Federale della Federbasket l’Avv. Prof. Guido Valori. Un programma concreto che traccia una rotta, un filo che unisce le azioni e determina le decisioni, una rete di risorse locali e nazionali finalmente coinvolte, un intero movimento da rilanciare e valorizzare, una scelta che rompe con il passato e irrompe nel futuro del basket italiano: i Comitati regionali FIP di Lombardia, Veneto e Lazio hanno chiesto all’avvocato e professore Guido Valori di mettersi alla testa del progetto di rinnovamento, di accettare la candidatura a Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro: l’assemblea elettiva è stata fissata a fine dicembre 2024. L’ex capo della Procura federale FIP ha accettato con forza ed entusiasmo la proposta dei Comitati dopo mesi di confronto, lavoro e riunioni, mettendo su carta, e soprattutto insieme, i punti cardine di intervento. Il blocco elettorale, che nelle prossime settimane è convinto di raccogliere altre importanti adesioni non appena sarà diffuso ufficialmente il programma, ha deciso di affidarsi a una personalità di provate capacità e di grande esperienza che ha davvero a cuore le sorti del basket azzurro, coagulandosi intorno alla figura di un candidato capace di restituire così dignità, rinnovamento e futuro al movimento cestistico nazionale.

Le elezioni sono fissata per il 20 e il 21 Dicembre 2024 a Roma.