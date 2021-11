Udine rinvia due partite per Covid, Cantù replica: “Non sapevamo nulla”

Polemica a distanza tra l’Apu Udine e la Pallacanestro Cantù. I bianconeri in mattinata hanno annunciato, col seguente comunicato, il rinvio delle prossime due partite contro Torino e Cantù a causa del Covid-19. Un sesto membro del Gruppo Squadra, un componente dello staff, è infatti risultato positivo e tutti sono stati messi in isolamento fiduciario per sette giorni.

L’Apu Old Wild West Udine comunica che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, un componente dello staff è risultato positivo al Covid-19. Precauzionalmente l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asu Fc) ha disposto l’isolamento fiduciario dell’intero Gruppo Squadra al momento per sette giorni. Non si escludono ulteriori prolungamenti del provvedimento, in base al monitoraggio che verrà effettuato nei prossimi giorni. Seguiranno comunicazioni ufficiali relative alle date di recupero degli incontri previsti per domenica 21 novembre al PalaCarnera contro Reale Mutua Torino e per domenica 28 novembre al PalaBancoDesio contro S. Bernardo-Cinelandia Park Cantù.

Poco fa è però arrivata la replica di Cantù, che avrebbe dovuto giocare contro Udine il 28 novembre. Secondo quanto scritto dai brianzoli in una nota, il club biancoblu avrebbe scoperto del rinvio solo leggendo il comunicato dell’Apu. Nella nota, la Pallacanestro Cantù dichiara di apprendere “con stupore” la comunicazione di Udine circa il “presunto” rinvio della partita e di non aver ricevuto comunicazioni di alcun tipo dalla FIP, dalla LNP né “tantomeno dalla stessa Apu Udine”.