Ufficiale: Dewayne Russell rimane a Treviso per un’altra stagione

Dopo la separazione da David Logan, al termine di un rapporto durato tre stagioni, la De’ Longhi Treviso poco fa ha annunciato il rinnovo di Dewayne Russell. L’americano, arrivato nell’estate 2020, ha convinto e rimarrà a Treviso per almeno un’altra stagione.

In quella appena conclusa, che Treviso ha terminato sesta in classifica, Russell ha mantenuto 12.2 punti, 2.7 rimbalzi e 5.2 assist di media a partita come playmaker titolare. Prima di firmare con la squadra veneta, il giocatore aveva militato per due anni in Germania con i Crailsheim Merlins.

Foto: Treviso Basket

