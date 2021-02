Ufficiale: Jakub Wojciechowski lascia Biella ed è pronto a trasferirsi all’Olimpia Milano

Edilnol Pallacanestro Biella comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava il Club a Jakub Wojciechowski fino al termine della stagione.

La società desidera ringraziare ‘Kuba’ per l’impegno mostrato in questi mesi in rossoblù e gli augura le migliori fortune per le prossima esperienza della sua carriera.

