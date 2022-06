Ufficiale: l’Olimpia Milano firma con un biennale Brandon Davies

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo di due anni con Brandon Davies, nato a Philadelphia, il 25 luglio 1991, 2.08 di statura, reduce da tre stagioni al Barcellona. “Brandon è un giocatore moderno, atletico, tiratore e con tanta esperienza di EuroLeague al massimo livello, che riteniamo possa migliorare in modo significativo il nostro reparto lunghi”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Sono felice di essere qui ed entusiasta di far parte della squadra Campione d’Italia. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di farlo insieme a questo gruppo”, dice Davies.

CHI È – Brandon Davies, nato a Philadelphia, ma cresciuto a Provo nello Utah, ha frequentato la Provo High School vincendo il titolo statale prima di frequentare la Brigham Young University, sempre a Provo. A BYU ha giocato 135 partite in quattro anni con 12.4 punti e 6.2 rimbalzi di media. Da senior ha segnato 17.7 punti per ara con 8.0 rimbalzi. È stato incluso nel primo quintetto della West Coast Conference, nel 2011 e nel 2013. MVP del torneo predraft di Portsmouth, ha poi giocato 78 gare nella NBA tra Los Angeles Clippers, Philadelphia e Brooklyn. In Europa, ha poi giocato a Chalon in Francia (9.1 punti, 4.5 rimbalzi di media), a Varese (13.3 più 6.5), Monaco ancora in Francia (10.3 e 5.1). L’approdo in EuroLeague risale alla stagione 2017/18 in cui ha segnato 9.3 punti per gara con 4.5 rimbalzi, cifre cresciute nel secondo anno (14.2 punti per gara, 5.5 rimbalzi) e la nomina nel primo quintetto All-EuroLeague, oltre alla conquista delle Final Four. Da Kaunas, è passato al Barcellona (9.6 punti e 3.9 rimbalzi nel primo anno, 12.0 e 4.5 nel secondo in cui è stato incluso nel secondo quintetto All-EuroLeague), dove ha vinto due volte la Coppa del Re e il titolo spagnolo, giocando due volte le Final Four di EuroLeague.

NOTE – Nella NBA ha segnato 286 punti e catturato 192 rimbalzi. A Chalon, ha vinto la Leaders Cup, in Lituania ha vinto due volte il titolo nazionale e la Coppa. È stato tre volte giocatore della settimana in EuroLeague. Ha giocato per la Nazionale ugandese.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano