Kevin Pangos all’Olimpia Milano non è così scontato come sembrava…

Qualche settimana fa era circolata la notizia che Kevin Pangos avesse praticamente firmato un accordo con l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Secondo le ultime indiscrezione di Eurohoops, però, la trattativa c’è ma non è conclusa.

Il punto è che nessuna mossa è stata fatta dalla parte del club italiano verso il CSKA Mosca, team che l’aveva firmato poco prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, e resta da vedere come andranno le cose.

Questo non è un aspetto banale perché la proprietà del club rossoblu non vuole essere trattata come una squadretta qualunque di periferia. Per potersi accaparrare i propri giocatori, i club dovranno pagare. Ricordiamo che Pangos aveva firmato con i moscoviti fino al 2024, ciò vuol dire che rischia di stare fermo ben due anni se non trova un’altra soluzione.

Nel frattempo, Milano ha già annunciato l’aggiunta di Brandon Davies e la prossima mossa che dovrebbe essere confermata ufficialmente è l’ingaggio della guardia italiana Stefano Tonut.

Certamente il mercato meneghino è in fermento. E i nomi che si fanno sono di altissimo livello, da Brandon Davis a Kevin Pangos, passando appunto per l’italiano Stefano Tonut.

Leggi anche: Tutte le scelte del Draft NBA: Procida chiamato con la 36, Spagnolo alla 50