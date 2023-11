Mike Daum passa ufficialmente da Tortona all’Anadolu Efes Istanbul con un contratto fino a fine anno con opzione di rinnovo per la prossima stagione.

Nato nel 1995, è alto 2,06 metri e gioca come ala forte. Nel 2019 Mike Daum si è laureato alla South Dakota State University ed è passato all’Obradorio, in Spagna, per la sua prima esperienza da professionista. Nel luglio 2021 Daum lascia la squadra spagnola e si trasferisce in Italia alla Bertram Derthona Tortona. Il giocatore americano ha lasciato la squadra italiana a fine novembre e si è unito alla formazione turca.

Mike Daum ha giocato 3 partite di Basketball Champions League per la Bertram Derthona Tortona in questa stagione, con una media di 12,0 punti, 6,7 rimbalzi e 2,0 assist a partita in 27:06 minuti. Daum ha avuto una media di 19,3 punti di efficienza in queste tre dfide.

In 9 partite nel campionato italiano, l’americano ha registrato una media di 14,1 punti, 7,1 rimbalzi e 1,2 assist a partita in 27 minuti.

Un grosso in bocca al lupo a Mike Daum per il passaggio da Tortona all’Anadolu Efes Istanbul da tutti noi.

