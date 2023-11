EA7 Milano, Gudaitis critica Messina: “ASSURDO quello che ha detto su Pangos!”

Arturas Gudaitis è stato protagonista del podcast Urbonus, podcast di BasketNews guidato dal giornalista lituano Donatas Urbonas, e ha criticato Ettore Messina, coach dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, per quello che ha detto su Kevin Pangos. Qui un estratto riportato da realolimpiamilano.com.

“Dobbiamo innanzitutto non dare la colpa e puntare il dito su qualcuno. A volte dobbiamo guardarci allo specchio e dire ‘è stata colpa mia’. È il caso di Milano, credo, non è sempre facile essere aperti, ma a volte bisogna guardarsi allo specchio e dire che forse è colpa mia, che ho fatto un errore”, ha detto Arturas Gudaitis su Messina

“Non bisogna incolpare il giocatore che hai scelto. Ci sono i soldi, c’è un ruolo importante, ma per guidare una squadra hai bisogno anche dell’aiuto di coach e compagni. Questa è la mia opinione”.

“Per me è stato davvero assurdo quello che ha detto. Ha detto che non è adatto al ruolo di seconda point guard in NBA. Abbiamo esempi di MVP di EuroLega che non hanno trovato il giusto spazio, è questione di opportunità”, ha concluso Gudaitis su Messina e la situazione dell’Olimpia EA7 Milano legata a Kevin Pangos.

