Ufficiale: Monty Williams firma per 6 anni con Detroit, diventando il coach più pagato in NBA

I Detroit Pistons hanno finalmente concluso la loro ricerca dell’allenatore poiché hanno concordato un contratto di 6 anni da 72 milioni di dollari totali con l’ex capo allenatore dei Phoenix Suns, Monty Williams, secondo Shams Charania di The Athletic.

Breaking: Monty Williams and the Detroit Pistons have agreed in principle on a six-year, $72 million deal for Williams to become the franchise’s new head coach, sources tell me and @JLEdwardsIII. The deal is expected to be finalized in the coming days.

