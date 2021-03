Ufficiale: Paul Eboua torna a giocare per la VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica il ritorno in biancorosso di Paul Eboua. Dopo la parentesi che lo vede impegnato negli Stati Uniti con la maglia dei Miami Heat e successivamente con quella dei Brooklyn Nets scende in campo in G-League con i Long Island Nets. Nella stagione 2019/2020 in 22 minuti di media in 17 partite giocate con la VL ha realizzato 7,7 punti e conquistato 5,6 rimbalzi.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

