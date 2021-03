ANGT Instabul: Prova di cuore e coraggio per la Stella Azzurra, ma non basta. A vincere è ancora una volta il Real Madrid

Gran peccato per la Stella Azzurra! La compagine capitolina, ripete il medesimo percorso visto a Monaco l’anno scorso, imbattuta nel girone e finale conquistata con merito. La storia l’ha riportata di fronte alla stessa avversaria: il Real Madrid di Matteo Spagnolo. Stavolta lo sforzo dei ragazzi di coach D’Arcangeli sembrava proiettato nella direzione giusta: energia, attenzione su ambo le metà campo e un Nicola Giordano (21 punti, 5 assist e 3 recuperi alla sirena finale) in grado di sfondare dentro l’area per il 43-37 alla pausa lunga. Il Real però ha cambiato marcia nel terzo quarto, chiudendo il pitturato e forzando la Stella a giocate poco lucide (8-24 nel terzo parziale). La resa della formazione romana non è però avvenuta, con la coppia Giordano-Visintin, supportata dal razzente argentino Lucas Maglietti, che si è sobbarcata il peso dell’attacco per poter riaprire la partita; tuttavia, un Eli Ndyiae versione MVP e soprattutto il metronomo di un Matteo Spagnolo (22 punti con 4/8 da tre, 8 rimbalzi e 4 assist) in pieno controllo del gioco han tenuto a bada i tentativi di rimonta per il 77-85 finale.

Oltretutto, gli stessi Matteo Spagnolo e Nicola Giordano sono stati inseriti nel miglior quintetto della manifestazione:

Istanbul #AdidasNGT All-Tournament Team:

Matteo Spagnolo 🇮🇹 (Real Madrid)

Nicola Giordano 🇮🇹 (Stellazzurra)

Jakub Necas 🇨🇿 (Brno)

Liutauras Lelevicius 🇱🇹 (Zalgiris)

MVP: John Eli Ndiaye 🇸🇳 (Real Madrid) pic.twitter.com/7FrHuE6z1y — Bronek Wawrzynczuk (@Eurospects) March 21, 2021

IMMAGINE IN EVIDENZA: fiba.basketball

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014