Ufficiali le 2 europee che giocheranno alle Olimpiadi di Parigi

Serbia e Germania sono pronte a partecipare alle Olimpiadi di Parigi della prossima estate dopo essersi assicurate lo status di due squadre europee meglio classificate alla FIBA Basketball World Cup 2023.

Dopo le vittorie nei quarti di finale, Serbia e Germania parteciperanno alle semifinali. Con la sconfitta della Slovenia contro il Canada e della Lettonia contro la Germania nei Quarti di finale, entrambe le squadre sono ora fuori dalla competizione per essere una delle due squadre europee meglio piazzate alla Coppa del Mondo.

Qualifying for the #FIBAWC Semi-Finals and the Olympics in one day! 🥳🇩🇪

Congratulations Germany, we'll see you competing for medals this weekend, and also at #Paris2024! pic.twitter.com/zIWA9b0Zk3

— FIBA (@FIBA) September 6, 2023