Quali Nazionali hanno già un biglietto per le Olimpiadi di Parigi?

Le 32 squadre che partecipano alla FIBA Basketball World Cup 2023 sono venute a contendersi il Naismith Trophy, ma non è l’unica cosa in palio. La FIBA Basketball World Cup 2023 qualificherà direttamente 7 squadre nazionali per le Olimpiadi di Parigi del 2024, con i padroni di casa della Francia che riceveranno la qualificazione automatica all’evento.

I sette posti comprendono due squadre delle Americhe, due squadre europee, una squadra africana, una asiatica e una dell’Oceania.

Chi è ancora in lizza per la qualificazione diretta per ogni continente alle Olimpiadi di Parigi 2024?

CONTINENT BERTHS QUALIFIED OUT OF CONTENTION Africa 1 South Sudan Angola, Cape Verde, Cote d’Ivoire, Egypt Americas 2 USA, Canada Brazil, Dominican Republic, Mexico, Puerto Rico, Venezuela Asia 1 Japan China, Iran, Jordan, Lebanon, Philippines Europe 2 Germany, Serbia Finland, Georgia, Greece, Italy, Lithuania, Montenegro, Spain, Latvia, Slovenia Oceania 1 Australia New Zealand Hosts 1 France

I quattro posti rimanenti per i Giochi Olimpici a 12 squadre sono riservati ai tornei di qualificazione olimpica FIBA 2024.

La speranza è che l’Italia possa vincere il Pre-Olimpico, come fatto 2 anni fa, e quindi partecipare alla seconda Olimpiade di fila dopo quella di Tokyo 2020. Non sarà per nulla semplice ma questo gruppo ha insegnato che (quasi) nulla è impossibile.

