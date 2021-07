Ufficializzate le tre cover del videogioco NBA 2K22

La serie di videogiochi NBA 2K è sicuramente la più famosa per quanto riguarda il basket ed anche tra le più celebri per lo sport in generale. Essere immortalati sulla copertina del videogame è un onore che spetta a pochi, soltanto i migliori giocatori NBA possono ambirvi. Negli ultimi anni sulla copertina dei vari 2K sono finite leggende presenti e passate come Kobe Bryant, LeBron James, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo ed Anthony Davis.

Il prossimo anno, con NBA 2K22 che uscirà in autunno, sono state scelte ben 3 copertine, annunciate oggi. Sulla prima, quella “comune”, ci sarà Luka Doncic. In alternativa si potrà acquistare anche il videogioco con la copertina di Candace Parker, leggenda della WNBA e attuale giocatrice delle Chicago Sky. Parker sarà la prima donna a finire sulla copertina di un gioco della serie NBA 2K. Infine come ogni anno ci sarà anche la Legend Edition, una versione speciale del videogame che includerà alcuni benefici: su questa copertina saranno raffigurati Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

Huge honor to be on the cover of #NBA2K22. Thanks @NBA2K! pic.twitter.com/ptIhpVNUdN — Luka Doncic (@luka7doncic) July 14, 2021

The first WNBA player on a cover of NBA 2K 🙌 Introducing our GameStop Exclusive Cover Athlete @Candace_Parker pic.twitter.com/OKG8nDDRCF — NBA 2K (@NBA2K) July 14, 2021

🏀 75 years since the NBA was born

🏆 3 legends of their era Introducing our #NBA2K22 75th Anniversary Cover Athletes @KDTrey5 @swish41 @kaj33 Pre-order now ➡️ https://t.co/vvOEdFGQaU pic.twitter.com/3ZrU9NlZ1i — NBA 2K (@NBA2K) July 14, 2021