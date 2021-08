Umberto Gandini: “Vogliamo il 100% dei posti occupati con Green Pass”

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ha parlato della situazione del nostro amato sport a Giuseppe Sciascia sulle colonne de La Prealpina, chiedendo anche il 100% di presenze a palazzetto con Green Pass. Di seguito trovate un estratto riportato anche dal sito Superbasket:

Nel futuro prossimo c’è un progetto triennale con scadenza 2025 per far crescere tutto il movimento.

“Cerchiamo di invitare i nostri club ad aumentare le professionalità per essere più stabili. La sostenibilità è legata all’incremento dei ricavi, per i quali serve l’aumento della platea degli appassionati, confidando anche nell’onda positiva dei risultati estivi dell’Italbasket. Entro metà settembre presenteremo un piano triennale sul quale saranno basati gli investimenti di Lega Basket e delle singole società. Gli obiettivi sono quelli di creare un campionato professionistico in tutti gli aspetti, che generi ricavi in crescita aumentando l’interesse per la serie A. È chiaro che Roma non è stata costruita in un giorno: sappiamo da dove partiamo e indichiamo una direzione da seguire attraverso iniziative e comportamenti virtuosi per la crescita del prodotto basket e dei singoli club”.