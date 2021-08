Zach LaVine firma con Rich Paul nonostante lo scandalo sollevato da Noel

Le accuse di Nerlens Noel nei confronti di Rich Paul e della sua Klutch Sports, se confermate, sarebbero davvero una macchia indelebile sul curriculum del procuratore più influente in NBA. Paul, agente e amico di LeBron James, tra le altre cose è stato accusato di aver impedito a Noel di firmare con una contender della Western Conference per non rinforzare una concorrente dei Lakers nell’estate 2019. Se fosse vero, ovviamente l’agente perderebbe ogni credibilità. Per il momento comunque queste accuse non sembrano aver intaccato il suo lavoro. Nonostante molti colleghi, anonimamente, abbiano espresso il desiderio di veder crollare il suo impero, Rich Paul nelle scorse ore ha ottenuto un nuovo prestigioso cliente: Zach LaVine. La guardia dei Chicago Bulls, che sarà free agent al termine della stagione 2021-22, è entrato ufficialmente nella scuderia della Klutch Sports.

Zach LaVine is expected to sign with Klutch Sports Group, according to a league source. — K.C. Johnson (@KCJHoop) August 28, 2021

Nell’ultima stagione, LaVine ha segnato 27.4 punti di media, massimo in carriera. I Bulls proveranno a trattenerlo ed evitare diventi free agent la prossima estate: ovviamente un rinnovo sarebbe al massimo salariale.