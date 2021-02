Umberto Gandini: “Vogliamo maggior controllo e serietà, le licenze sono un’ipotesi concreta”

Il Presidente della Legabasket Umberto Gandini è intervenuto ai microfoni di RaiSport durante l’intervallo della finale tra Olimpia Milano e VL Pesaro, spaziando tra vari argomenti, ma soffermandosi soprattutto sull’ipotesi, più che concreta, di introdurre un sistema di “licenze” nel futuro prossimo della nostra Serie A.

“Da un punto di vista agonistico e sportivo sono state delle Final Eight bellissime, con la ciliegina della VL Pesaro che si è qualificata per la finale, regalandoci una storia sportiva da raccontare, anche se oggi si vede la stanchezza delle due partite precedenti.

La cosa più importante è stata quella di aver fornito un bel prodotto televisivo al pubblico che purtroppo non è potuto venire al palazzetto, il basket deve tornare ad essere rilevante e tornare a far parte del quotidiano dello sportivo italiano.

Dobbiamo allargare il perimetro e arrivare alle nuove generazioni, che magari seguono solo l’NBA: anche da noi c’è grande spettacolo ed atletismo e vale la pena di seguire anche il nostro campionato.

La questione licenze? Non è di certo una cosa rivoluzionaria, esiste in tante competizioni e discipline, in Germania e Spagna le applicano da tempo: il professionismo necessita di investimenti di un certo tipo, senza nulla togliere al merito sportivo ma quello che noi vogliamo è maggior serietà, uniformità e controllo.

Noi dobbiamo trainare il movimento basket italiano: dobbiamo riprendere il rapporto con le scuole, sono cambiati i tempi e la competizione è altissima tra sport e altre distrazioni, ma dobbiamo recuperare il rapporto tra le famiglie e la pallacanestro“.

