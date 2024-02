Un italiano per l’All Star Weekend: Gianmarco Tamberi torna al Celebrity Game

Ci sarà anche un atleta italiano nell’All Star Weekend in programma dal 16 al 18 Febbraio a Indianapolis.

Nessuna convocazione last-minute per Danilo Gallinari o Simone Fontecchio, a rappresentare l’Italia ci sarà Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto giocherà l’All Star Celebrity Game nel team di Stephen A. Smith. Insieme a lui attori, altri (ex) sportivi e content creator, oltre all’ex giocatore Metta World Peace. A dirigere il team di Tamberi, oltre al giornalista di ESPN, anche l’ex WNBA A’ja Wilson e il cantante Lil Wayne. L’head coach dell’altro team sarà Shannon Sharpe con Peyton Manning e 50 Cent come assistenti.

Si giocherà sabato notte all’1 (fuso orario italiano) e per Tamberi sarà un ritorno. Già due anni fa Gimbo partecipò dando letteralmente spettacolo.