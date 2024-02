Fontecchio è nel mirino di due contender NBA importanti in vista della trade deadline

Mancano solamente 2 giorni alla trade deadline NBA e due contender sono interessate ad acquisire l’ala degli Utah Jazz, Simone Fontecchio.

Secondo Tony Jones di The Athletic, i Boston Celtics e i Phoenix Suns considerano Fontecchio un obiettivo di trade potenziale prima della trade deadline NBA. Fontecchio guadagna poco più di 3 milioni di dollari a stagione ed è all’ultimo anno del suo accordo biennale, offrendo un contratto comodo per le due squadre.

Alla sua seconda stagione in NBA dopo essere arrivato dall’Europa, Fontecchio ha una media di 9 punti, 3,5 rimbalzi e 1,4 assist in 23,2 minuti di gioco a partita con una percentuale di tiro dal campo del 57,9%, secondo Cleaning the Glass.

Fontecchio fornirebbe profondità alla panchina dei Celtics e dei Suns. L’italiano diventerà free agent dopo la stagione, diventando un pezzo pregiato del roster in offseason.

Stiamo a vedere se davvero la franchigia dell’Arizona o quella del Massachusetts si muoveranno per provare a mettere sotto contratto l’ex Baskonia, ALBA Berlino, Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Sta di fatto che siamo contentissimi che ci sia tutto questo interesse intorno al classe 1995 che si sta meritando tutto questo e anche molto di più. Complimenti Simone, continua così!

Leggi anche: CLAMOROSO a Trapani, Antonini: “Siamo in trattativa con Teodosic! E su Tambone…”