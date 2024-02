Teodosic-Trapani, il Pres. della Stella Rossa IRRITATO: “Dichiarazioni di un RICCO e ARROGANTE italiano”

Il presidente della Stella Rossa di Belgrado, Nebojsa Čović, ha reagito alle notizie sulle presunte trattative che vogliono l’interesse della Trapani Shark di Valerio Antonini nei confronti di Milos Teodosic. Qui la sua intervista a Mozzarsport.com:

“Per quanto riguarda i vari commenti e le insinuazioni, da stamattina si dice che Teodosić andrà in Italia, quindi i titoli dei giornali: ‘Shock per la Stella Rossa’. Non possiamo reagire in questo modo alle dichiarazioni di ricchi e arroganti presidenti italiani che hanno qualche fissazione. Teo è alla Stella Rossa, Teo finirà la sua carriera alla Stella Rossa”.

Insomma, sono delle dichiarazioni di totale chiusura nei confronti di Antonini e di Trapani sulla possibile trattativa per portare Milos Teodosic in Sicilia.

Sappiamo però che il Presidente dei granata è un osso duro e, se vuole una cosa, difficilmente non la ottiene, anche se ogni tanto ha dovuto accettare la sconfitta, vedi per esempio il rifiuto di Cantù per capitan Filippo Baldi Rossi.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione da qui a fine anno. Anche perché Trapani deve ancora salire in Serie A e non è per nulla scontato con i playoff di Serie A2 ancora da giocare…

