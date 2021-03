Un ritorno ai Lakers nel futuro di Avery Bradley dopo la trade?

Avery Bradley è approdato ieri agli Houston Rockets via trade mentre Victor Oladipo veniva ceduto ai Miami Heat, ma probabilmente il veterano ex Celtics non rimarrà a lungo in Texas. I Rockets sono in modalità rebuilding e potrebbero quindi decidere di procedere con il buyout con Bradley, che a quel punto diventerebbe un obiettivo concreto per i Los Angeles Lakers.

A name to monitor as the Lakers look to fill their final roster spots: Avery Bradley. He was traded to HOU from MIA today. Rockets already have logjam of guards to back up John Wall. Bradley, a former Pelinka client, made strong impression on LAL before opting out of the bubble — Dave McMenamin (@mcten) March 25, 2021

Bradley ha già giocato con i Lakers l’anno scorso, decidendo poi di non disputare i Playoff nella “bolla” per ragioni personali e firmando con Miami in free agency. In questa stagione ha giocato solo 10 partite per qualche infortunio di troppo, segnando 8.5 punti di media.

