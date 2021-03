Due squadre in pole position per Andre Drummond dopo il buyout

Nelle prossime ore Andre Drummond si libererà dai Cleveland Cavaliers tramite buyout, visto che com’era prevedibile nessuno ha voluto imbastire una trade per un giocatore che si sarebbe liberato gratis. Per il centro ci sarà comunque la fila: secondo Jake Fischer di Bleacher Report, sarebbero però due le franchigie in prima fila per Drummond, Los Angeles Lakers e New York Knicks.

The buyout market for Andre Drummond is expected to center around the Lakers and Knicks, according to league sources. — Jake Fischer (@JakeLFischer) March 25, 2021

Nei giorni scorsi era circolata la voce che i Knicks sarebbero stati pronti ad offrire a Drummond un pluriennale in free agency: il giocatore, prima del buyout, era infatti in scadenza in estate.

