Una escort diventa virale grazie ad una foto di Steph Curry e raddoppia le sue tariffe

Qualche giorno fa, durante la netta vittoria su Milwaukee, Steph Curry ha esultato dopo un canestro mimando uno “swing”, fingendo quindi di avere una mazza da golf in mano. La foto che ha immortalato l’esultanza di Curry è circolata molto sui social, non solo grazie al fenomeno dei Golden State Warriors.

In una inquadratura, dietro Curry che colpisce una pallina immaginaria, compare infatti una ragazza che ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti per ovvi motivi. Lo scatto è diventato un meme in particolare su X, dove un utente ha fatto notare come la NBA abbia deciso di rimuoverla dalla foto postata sui suoi account ufficiali. In realtà così non è, sono proprio due foto diverse, ma la gag ha fatto diventare il tutto ancora più virale.

They cropped her out LMAOOOOO https://t.co/lB0467Rrxp — kyle (@knicks_tape99) March 7, 2024

Pochi giorni dopo si è scoperta l’identità della ragazza in questione: si tratta di Katherine Taylor, escort di lusso nella zona di San Francisco e in realtà tifosa dei Sacramento Kings (ma probabilmente appassionata di basket NBA in generale). TMZ l’ha intervistata e la ragazza ha annunciato che, grazie all’iniezione di popolarità ottenuta grazie a Curry, alzerà le proprie tariffe, già alte prima di questo episodio. Da 900 dollari all’ora per le sue prestazioni, si passerà addirittura a 1.500: quasi il doppio. Taylor ha anche rivelato che sono stati numerosi gli atleti ad averle scritto in privato, probabilmente non solo per conversare.

Siamo sicuri che con i soldi guadagnati da questa storia, Taylor acquisterà almeno una maglia di Steph Curry per una delle prossime partite.

