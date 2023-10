Una squadra femminile israeliana si è ritirata dalla FIBA EuroCup su richiesta delle altre partecipanti

Il conflitto in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi continua ad avere influenza anche nel mondo dello sport e in quello del basket. Il Maccabi Tel-Aviv è tornato in campo questa settimana, prima a Valencia (partita inizialmente prevista a Tel-Aviv) e poi ad Atene con rinforzatissime misure di sicurezza. Non tutte le squadre israeliane sono però state così fortunate: il Ramat Hasharon, squadra femminile, ha dovuto ritirarsi dalla FIBA EuroCup su richiesta delle altre partecipanti.

Dal giorno dell’attacco da parte di Hamas e probabilmente per qualche mese, le squadre israeliane dovranno essere soggette a misure di sicurezza extra per evitare aggressioni da parte di estremisti islamici. Episodi che, fuori dal mondo dello sport, si sono già verificati per esempio a Bruxelles nei giorni scorsi. Secondo il sito israeliano Or Shkedy, le altre formazioni avrebbero chiesto al Ramat Hasharon di ritirarsi perché non avrebbero potuto sostenere gli elevati costi che comporterebbe inasprire le misure di sicurezza per garantire la dovuta protezione alle atlete.