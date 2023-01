Laganà durissimo contro Firenze: “Non me ne frega più niente, esperienza pessima!”

Marco Laganà, trent’anni e un ottimo curriculum tra Serie A e A2, ha appena firmato con Montecatini dopo la pessima esperienza con la Pallacanestro Firenze:

“Firenze? Ormai non me ne frega niente, è il passato, è finita male come esperienza, ma spero solo che staff e giocatori che sono sempre lì riescano a liberarsi il prima possibile, perché sono tutti ragazzi che non si meritano quanto ci hanno fatto passare. Il mio post su Instagram sullo smettere di giocare? C’era della rabbia, figlia di una situazione non facile. A Montecatini sicuramente ritroverò l’entusiasmo con il quale ho iniziato tutte le mie esperienze”.

Purtroppo il progetto Firenze, che vede coinvolti più o meno direttamente anche Nando Minucci e Christian Pavani, rispettivamente ex presidenti di Siena e Fortitudo Bologna, sta naufragando. I soldi sono letteralmente finiti e i giocatori stanno scappando dal capoluogo toscano, uno di questi è proprio Marco Laganà.

L’ex Firenze ha deciso di scendere in Serie B dopo diversi anni in Serie A2 e qualche stagione in Serie A, specialmente a Cantù, dove però si ruppe il legamento crociato e da lì non tornò più a essere la promessa di Biella.

Fonte: Montecatini Terme Basketball

Leggi anche: Di quant’è il budget complessivo di Milano e Bologna?