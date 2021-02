Urania, torna la luce contro Casale dopo la sconfitta di Verona

Ci sono , nel mondo della palla a spicchi come nella vita, due concetti di salita. Uno equivale a difficoltà, l’altro a decollo. L’Urania Milano, nella sfida contro la Novipiù JB Casale Monferrato vinta per 81-77, li ha sperimentati entrambi. Sotto nei primi due quarti, infatti, i Wildcats hanno avuto il merito di non perdere la bussola e di non scomporsi e hanno potuto fare loro la gara. Il roster di coach Davide Villa riscatta così lo stop di Verona mentre i monferrini interrompono una miniserie utile di tre vittorie.

PRIMO QUARTO – Casale emette subito qualche ruggito con Camara ma Montano fà rialzare l’Urania e ripristina la parità a quota sei. Redivo colpisce ancora per gli ospiti, nuova replica Wildcats con una schiacciata di Langston. Tomasini consente ai piemontesi di andare in accelerazione e di fare loro i primi dieci minuti di gara sul punteggio di 21-14.

SECONDO QUARTO – Fabio Valentini, Redivo e Martinoni rendono a nottefonda la serata dell’Urania portando Casale avanti di ben quattordici incollature: 28-14. Ma l’Urania ha il merito di non accusare il colpo e con Raivio e Piunti riesce a risalire la china fino a contenere all’intervallo lungo lo svantaggio di otto punti: 31-39.

TERZO QUARTO – Raivio e Langston sfruttano alla perfezione le intuizioni sottoforma di assist di Montano e lo ringraziano nel modo migliore cecchinando nel canestro monferrino. L’Urania sembra avere trovato la strada maestra e i punti di Bossi e Benevelli ne costituiscono la cartesiana conferma. Thompson e Fabio Valentini riportano sotto Casale ma non riescono a evitare che i Wildcats, a dieci minuti dall’ultima sirena, mantengano il comando delle operazioni sul punteggio di 60-57.

ULTIMO QUARTO – Camara colpisce per Casale riportandola avanti, Raspino però blocca subito la fuga e fà riprendere il largo all’Urania. Raivio ha energia da vendere in corpo e l’Urania si proietta sette incollature avanti, Fabio Valentini e Thompson fanno rialzare la testa al roster del Monferrato. Raivio, nel finale, chiude definitivamente in cassaforte la vittoria dell’Urania con il punteggio di 81-77.

MIGLIORI IN CAMPO

URANIA MILANO: STEFANO BOSSI: per una volta si prende la passerella del migliore, cecchinando disinvoltamente per tutta la durata del match e portando punti placcati oro nel cesto dell’Urania consentendole di intonare il canto della vittoria.

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO: SAM, THOMPSON: Diciannove punti contro l’Orlandina, diciassette oggi, entra ancora una volta in catena di produzione come sa fare ma, stavolta, al suo roster non è sufficiente per evitare di uscire a mani vuote dal parquet dell'”Allianz Palalido”.

NUMERI

URANIA MILANO: Tiri liberi 17 su 23, assist 16 (Bossi 5), rimbalzi 30 (Langston, Raivio 7).

NOVIPIUì JB CASALE MONFERRATO: Tiri liberi 13 su 17, assist 18 (Fabio Valentini 7), rimbalzi 38 (Camara 14).

TABELLINO

URANIA MILANO: Bossi 17, Montano 16, Langston 14, Raivio 13, Benevelli 8, Piunti 7, Raspino 6, Pesenato, Chiapparini, Valsecchi, Cavallero, Franco. Coach: Davide Villa.

NOVIPIU’JB CASALE MONFERRATO: Thompson 17, Valentini F. 16, Martinoni 15, Camara 8, Tomasini 7, Valentini L. 7, Redico 7, Sirchia, Lomele, Donzelli, Giombini, Cappelletti. Coach: Mattia Ferrari.

ARBITRI

Edoardo Gonella di Genova, Antonio Bartolomeo di Cellino San Marco (BR) e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT)