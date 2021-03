Un buon Valencia sconfigge un Bayern Monaco dai due volti

VALENCIA BASKET-FC BAYERN MÜNICH 83-76 (26-19; 20-14; 12-30; 25-13)

Sfida molto divertente quella andata in scena a “La Fonteta” di Valencia in cui i padroni di casa hanno prevalso col punteggio di 83-76. I vincitori sono risultati tali dopo aver piazzato un parziale nel quarto quarto mentre i vinti, dopo una strepitosa rimonta nel terzo periodo, hanno peccato di lucidità. Molto buona è stata la prestazione di Mike Tobey, autore di diciotto punti, ma decisivo è stato il contributo del sesto uomo Sam Van Rossom, protagonista di nove punti ed altrettanti assist. Dall’altra parte non sono bastati i venti punti di Vladimir Lučić. Con questa affermazione il Valencia agguanta l’ottavo posto in vista del prossimo impegno continentale in casa contro l’Olympiakos. Invece il Bayern Monaco resta quinto e dovrà vedersela contro il Fenerbahçe. Ma ora passiamo al match.

CRONACA – Nei primissimi istanti si notano i ritmi frenetici di entrambe le squadre. Sono rari gli attacchi a difesa schierata, almeno nei primi minuti, e molte azioni vengono concluse da triple causate da gravi disattenzioni. È così che il punteggio risulta altissimo (16-12 al 5°) maturato da sei triple complessive su dieci canestri realizzati. Ma a questo punto il Valencia prova a scappare. Gli spagnoli concluderanno il primo quarto con un eccellente sette su dieci da tre e arrivano a guidare, a causa della tripla di Klemen Prepelič, sino al 23-12. Ma i tedeschi reagiscono. Ci pensa soprattutto l’ex Recanati Jalen Reynolds con un semi-gancio mancino ed una schiacciata da sotto che riportano, anche mediante una tripla di Nick Weiler-Babb, il Bayern sul 23-19. I primi dieci minuti si concludono con una tripla difficilissima di Joan Sastre che, atterrando su un piede, segna il 26-19 a cinque secondi dalla sirena.

Ad inizio secondo quarto avviene un cambiamento interessante. La squadra di casa, allenata da Jaume Ponsarnau, attacca solamente da sotto sfruttando dei pick and roll impostati da Sam Van Rossom. Quest’ultimo trova molto spesso Mike Tobey e Bojan Dubljević che premiano la squadra in canotta arancione con i primi nove punti del quarto. Dall’altra parte, a tenere a galla gli ospiti, ci ha pensato Dennis Seeley con una tripla e tre liberi realizzati dopo aver subito un fallo (35-25 al 13°). Con una bomba di Vanja Marnković il vantaggio aumenta a tredici (40-27 al 15°) ma il Bayern trova in Vladimir Lučić l’uomo su cui affidarsi. Segna quattro punti nella parte finale del quarto riavvicinando gli ospiti sul 42-33. Ma i bavaresi sprecano gli sforzi fatti e concludono il primo tempo sul 46-33 per effetto di quattro punti firmati da Dubljević e Nikola Kalinić.

Nel terzo quarto si intravede come la strigliata di deluso Trinchieri si sia fatta sentire. Dopo due minuti e mezzo di stallo nel punteggio (52-40 al 23°) gli ospiti realizzano un grandioso break di 3-23 (55-63 al 30°). Gli ingredienti utilizzati sono una gran intensità in difesa, lo sfruttamento dei tiratori ed un grandioso Lučić, capace di realizzare tredici dei suoi venti punti nel solo terzo quarto. Questo si è concluso con una tripla, giunta in circostanze concitate, di Dubljević allo scoccare della sirena del trentesimo (58-63 al 30°).

Nel decisivo periodo i valenciani recuperano la verve persa. Anzitutto pareggiano sul 63-63 con un canestro di Van Rossom ed una tripla di Sastre e sino al trentacinquesimo giungono a braccetto con gli avversari (70-70 al 35°). E da qui parte il momento decisivo del match. I bavaresi accusano un calo di concentrazione e Van Rossom segna quattro punti di fila. Poi arriva un canestro di Tobey da rimbalzo in attacco ed infine ci pensa l’ex Minnesota Timberwolves Derrick Williams a depositare il lay-up del 78-70 a 2:30 dalla fine. Nei cinquanta secondi successivi il Bayern risponde con quattro punti consecutivi di Wade Baldwin IV ma è ancora Williams ad allontanare gli avversari con il canestro dell’80-74 ad 1:30 dal termine. Baldwin IV risponde nuovamente (80-76 al 39°) ma questo è l’ultimo punto realizzato dai tedeschi e con tre liberi realizzati da Prepelič si chiude la sfida sull’83-76.

TABELLINO

VAL: Tobey 18, Kalinić 12, Williams 11 e Dublević 10. Rimbalzi 35 (Williams 7). Assist 23 (Van Rossom 9).

BAY: Lučić 20, Baldwin IV 13. Rimbalzi 26 (Lučić 7). Assist 16 (Weiler-Babb 5).