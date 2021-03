Lo Zalgiris dice addio ai playoff, un bel Maccabi espugna Kaunas

ZALGIRIS KAUNAS – MACCABI TEL AVIV 81-88

(26-18; 14-20; 23-26; 18-24)

Lo Zalgiris Kaunas dice addio all’ultima speranza playoff, cedendo in casa al Maccabi Tel Aviv, in una partita combattuta per 40′, decisa solamente nell’ultimo quarto grazie alle giocate di squadra degli israeliani, guidati soprattutto da Wilbekin e Bender. Eppure erano stati i lituani a partire forte, toccando il +8 nel primo quarto, soprattutto sostenuti da un Hayes clamoroso (24 punti e 30 di valutazione), ma il Maccabi non si è lasciato intimorire e passo dopo passo ha rimontato fino a mettere la freccia decisiva nell’ultima frazione di gioco. Spicca il 22/34 da dentro l’area per i gialloblu, che sicuramente ha fatto la differenza in una gara così tirata; per lo Zalgiris questa sconfitta praticamente significa salutare definitivamente l’ottavo posto playoff, mentre il Maccabi che non ha più nulla da chiedere alla stagione, non può far altro che onorarla fino in fondo.

ZALGIRIS: Hayes 24, Grigonis 14, Jokubaitis 11

MACCABI: Bender 16, Jones 13, Wilbekin 12

