Valerio Antonini non si arrende: “Mancati tesseramenti di Latini e Patti sono ingiusti e premeditati”

La Trapani Shark questa sera è tornata in campo in BCL, cadendo solo dopo un OT contro il Tofas Bursa dopo l’impresa di settimana scorsa a Tenerife. In panchina stavolta c’era Alex Latini, a differenza di domenica quando la squadra contro Udine si era essenzialmente auto-gestita (vincendo) perché il blocco del mercato impedisce ai siciliani di tesserare il tecnico come head coach (a inizio stagione era secondo assistente). Per regolamento, in caso di assenza di capo-allenatore, in questo caso Repesa, una squadra ha una deroga di una partita per sostituirlo con un assistente, dopodiché deve tesserare uno dei vice come capo-allenatore, cosa che come detto Trapani non può fare.

Inoltre, dopo la partita contro Udine, la Shark ha ricevuto una sanzione di 50.000€ dalla FIP per non avere almeno 12 giocatori tesserati: sono infatti 11 dopo l’addio di Timmy Allen. Anche qui, a causa del blocco del mercato, il club granata non può né tornare sul mercato né convertire in un contratto da professionista l’accordo con il giovane Luigi Patti. Per questo motivo, se la situazione non cambierà, Trapani riceverà la multa di 50.000€ ad ogni partita di LBA.

Valerio Antonini si era già detto molto critico per la decisione federale di sanzionare il suo club: lo ha ribadito in serata, addirittura definendolo un atto premeditato atto a danneggiare la Trapani Shark. “Domani poi uscirà un comunicato ufficiale preparato dai nostri legali sui temi sensibili del mancato tesseramento di Alex Latini e del giovane Patti, secondo noi assolutamente ingiusto, premeditato e gravemente pregiudizievole per il futuro della Trapani Shark. Speriamo che si capisca la gravità di taluni scelte che stanno mortificando il nostro lavoro quotidiano e gli investimenti ingenti sostenuti” ha scritto il patron granata dopo aver ribadito di aver ottemperato a tutte le scadenze federali e di sperare ora nell’eliminazione dei vincoli e delle penalizzazioni.

Foto: Trapani Shark