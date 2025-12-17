Wembanyama annullato, la NBA Cup è dei New York Knicks

I New York Knicks alzano al cielo la terza edizione della NBA Cup. Battuti in finale 124-113 i San Antonio Spurs che pagano la prova “normale” di Victor Wembanyama.

Il francese, in uscita dalla panchina, viene limitato a 18 punti dalle difesa newyorkese. I Knicks vincono il confronto sotto le plance, annullando il fattore Wemby e chiudendo nettamente avanti nei rimbalzi (59-42) e nei punti in area (56-42). Nonostante ciò San Antonio conduce per larghi tratti, New York resta lì e piazza la zampata decisiva a cavallo fra terzo e quarto periodo, sulle ali di Brunson (25 da MVP del torneo) e di un chirurgico Anunoby (28).

Festeggiano, dunque, i Knicks che alzano al cielo un trofeo frutto della solidità, dell’esperienza e dello spirito di sacrificio, incarnato soprattutto dai due lunghi (Towns 16+11 con un polpaccio malandato, Robinson da 15 rimbalzi di cui 10 offensivi).