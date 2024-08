Ecco perché Chris Bosh ha scelto di non venire a giocare in EuroLega

Nel 2016 Chris Bosh ha dovuto interrompere bruscamente la sua carriera per un problema di coaguli di sangue.

Nel 2019 ha provato a rientrare ma non ha ricevuto l’ok dai medici, optando definitivamente per il ritiro. L’ex stella dei Raptors e degli Heat ha raccontato di aver incontrato grosse difficoltà in quegli anni, superate grazie all’aiuto della famiglia.

Tutte le perdite sono dolorose. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando ho perso il basket. Ho visto morire la mia vita professionale quando ho dovuto smettere. Con il tempo però ho superato questo dolore e ne sono uscito più forte. Ho concentrato tutte le mie energie sui miei figli, sull’essere il miglior padre possibile. In quel periodo sono nati i miei bambini e ho interpretato il loro arrivo come un segno, uno stimolo per andare avanti e iniziare un nuovo capitolo delle mia vita.

Durante la sua lontananza dalla NBA, Bosh ha ricevuto anche delle offerte dell’Europa ma ha deciso di declinarle.

Ho ricevuto delle offerte da club spagnoli e francesi di EuroLega ma la mia priorità era la famiglia. Ho voluto pensare innanzitutto a loro, ho evitato loro di dover traslocare e cambiare completamente vita dall’altra parte del Mondo.

Va detto che sarebbe stato difficile per lui anche nel Vecchio Continente ottenere l’idoneità al ritorno in campo. In ogni caso ha scelto di dire addio al basket senza tentare l’avventura in EuroLega.