Valerio Antonini SOGNA: “Io voglio vincere lo Scudetto”

Valerio Antonini, Presidente dei Trapani Shark, ha parlato a DAZN Got Game del futuro e degli obiettivi per il prossimo anno della sua squadra:

“Io voglio vincere lo Scudetto”, ha esordito Valerio Antonini ai microfoni di DAZN. “Stiamo cercando di comprare giocatori per arrivare a quel risultato. Tenete conto che abbiamo comprato 2 giocatori straordinari, di cui 1 da EuroLega, che ha un contratto da EuroLega. Stiamo cercando di comprare 2-3 giocatori nel giro della Nazionale, più 4 stranieri, che si aggiungeranno ai 2 dell’anno scorso per mettere insieme 12 giocatori di altissimo livello, che non è male, considerando che non giocheremo le coppe europee”.

Qual è il modello?

“Il basket ha dimostrato con Sassari e Venezia che nulla è impossibile. Noi arriviamo da una stagione eccezionale ma è stato tutto costruito. Nulla è arrivato per caso. Dal primo giorno li ho messi al meglio per arrivare a quell’obiettivo”, ha detto Valerio Antonini.

Stiamo a vedere se davvero il Presidentissimo dei Trapani Shark riuscirà a portare la squadra siciliana a vincere lo Scudetto o comunque a battere almeno una tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, anche se non sarà semplicissimo.

