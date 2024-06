La Slovenia avrà la possibilità di rafforzare la propria squadra con l’aggiunta del centro in uscita Maccabi Playtika Tel Aviv e diretto a Milano, si dice, Josh Nebo.

Secondo un annuncio ufficiale della Federazione slovena di pallacanestro, Nebo ha ricevuto la cittadinanza slovena.

Josh Nebo in Jessica Shepard sta prejela slovensko državljanstvo! 🇸🇮

Slovenska moška in ženska košarkarska reprezentanca bosta tako pod košem v prihodnje močnejši za dva izjemna posameznika. 🌟#mojtim | #rakete | #kzs pic.twitter.com/VUloscarp3 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 19, 2024

Oltre a Nebo, anche la giocatrice WNBA, Jessica Shepard, è stata naturalizzata per giocare nella nazionale femminile slovena.

Non si sa se Nebo rappresenterà la squadra di Luka Doncic nelle prossime qualificazioni olimpiche FIBA di inizio luglio. Tuttavia, non è stato incluso nel roster preliminare.

Poiché Nebo non aveva ancora ricevuto il passaporto al momento dell’annuncio del roster all’inizio di giugno, la rosa dei giocatori naturalizzati è stata completata da Mike Tobey.

Stiamo a vedere se Josh Nebo aiuterà Luka Doncic e la Slovenia a tornare alle Olimpiadi e se sarà anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olimpia EA7 Milano. Nel giro di pochi giorni sapremo tutto, soprattutto per quanto riguarda la presenza o meno al Pre-Olimpico. Per il futuro in Italia forse ci vorrà un po’ più di tempo. Ma non è detto.

